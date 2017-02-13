Красноярцы продолжают жить под «черным небом»

Красноярск, , 15:20 — REGNUM Режим «черного неба», действующий в Красноярске с 9 февраля, продлили до 16 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Среднесибирское УГМС).

В управлении уточнили, что с 19:00 по местному времени 13 февраля до 19:00 16 февраля на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Продлеваются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности.

Напомним, первый в текущем году режим «черного неба» в Красноярске объявили 10 января. Он продлился до 18 января. С 9 февраля в городе вновь были объявлены НМУ первой степени опасности. В 2016 году красноярцы прожили в режиме «черного неба» 58 дней.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 10 февраля краевые парламентарии обсудили выполнение резолюции публичных слушаний от 7 апреля 2016 года «Об экологической ситуации в городе Красноярске, текущих и стратегических мерах по ее улучшению». Председатель комитета Заксобрания по природным ресурсам и экологии Александр Симановский рассказал, что из краевого бюджета дополнительно предусмотрено 60 млн рублей на экологические мероприятия по улучшения атмосферного воздуха в Красноярске. Из них 26 млн пойдет на дооснащение постов наблюдения, 20 млн планируют потратить на новый том предельно допустимых выбросов (ПДВ), 12 млн — на новую передвижную лабораторию, которую власти Красноярска должны передать краевому правительству. Симановский отметил, что в настоящее время нужно выявить всех загрязнителей в краевом центре: «Необходимо понять, кто и какие организации должны нести ответственность».

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