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Победителем World Press Photo стал автор снимка убийцы Андрея Карлова

Общество
Снимок, столь высоко оценённый жюри, был сделан через несколько минут после убийства российского посла

Амстердам, 13 февраля 2017, 15:15 — REGNUM  Турецкий фотограф Бурхан Озбилиджи получил первую премию на прошедшем в городе Гааге (Нидерланды) конкурсе фотожурналистики World Press Photo. Приз достался ему за фотографию террориста, застрелившего в Анкаре российского посла Андрея Карлова, сообщает The Associated Press.

«Главный приз на World Press Photo присуждён турецкому фотографу агентства Associated Press Бурхану Озбиличи», — сообщает AP.

Стоит отметить, что снимок, столь высоко оценённый жюри, был сделан через несколько минут после убийства российского посла — пока исламист ещё был жив и стоял с поднятым в руке пистолетом.

Уточняется, что ежегодный конкурс проходил в 60-й раз. В числе прочих награждённых фотографы из России.

Напомним, убийство Карлова произошло 19 декабря в Анкаре — в Центре современного искусства. Посол участвовал в открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки».

Карлов был убит выстрелом в спину. Убийца Мевлют Мерт Алтынташ был убит, но перед смертью он успел ранить ещё несколько человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Снимок убийства посла РФ в Турции получил приз World Press Photo

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Убийство российского посла в Турции
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