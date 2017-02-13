В пригороде Парижа продолжаются беспорядки

Правоохранительные органы задержали еще 11 человек

Париж, , 14:58 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру осудил беспорядки в пригороде Парижа, которые привели к новым арестам. Об этом сообщает Associated Press.

Еще по меньшей мере 11 человек были арестованы во время продолжающихся беспорядков в пригороде Парижа. Среди них восемь несовершеннолетних.

Министр внутренних дел Франции призвал протестующих к порядку. «Я призываю к ответственности, спокойствию и доверию к правосудию», — завил Ле Ру.

Напомним, 12 февраля в пригороде Парижа вспыхнули акции протеста, поводом к которым стало задержание 22-летнего мужчины, к которому стражи порядка «применили силу», в следствие чего арестованного пришлось прооперировать.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции в ходе акции протеста пострадал водитель автобуса