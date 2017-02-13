СКР заинтересовался «рекламой» порнографических материалов в школе

Красногорск, , 14:56 — REGNUM В Красногорском районе Подмосковья следователи проводят доследственную проверку информации о рекламировании учителем порнографических материалов несовершеннолетним. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

«Проводится доследственная проверка по информации о том, что учитель одной из школ г. Красногорска рекламировал порнографические материалы несовершеннолетним», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. Учитель, о котором идет речь, уже уволен из школы.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.