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В Прикамье педагог заплатит за рукоприкладство 12 тыс. рублей

Общество
Теперь уже бывшая учительница начальных классов признана виновной по статье «Побои»

Пермь, 13 февраля 2017, 14:54 — REGNUM  В Пермском крае экс-педагога оштрафовали на 12 тыс. рублей. Педагог агрессивно разговаривала с учеником и стукнула его по голове дневником, сообщает ряд местных СМИ.

«Для меня не принципиально, чтобы учительницу сурово наказали — главное, чтобы на нашем примере родители поняли, что закон на их стороне, и они могут за себя постоять в случае подобного самоуправства», — сказала мама пострадавшего ребенка, сообщает портал 59.ru.

Напомним, педагогический скандал разгорелся осенью 2016 года. В качестве воспитания учитель использовала удары дневником по голове, указкой по рукам и нелицеприятные выражения. Из-за предвзятого отношения педагога мальчику пришлось сменить класс.

Примечательно, что мама мальчика первоначально думала, что отношение учителя к ее ребенку связано с протестом родительницы против школьных поборов. Однако впоследствии она изменила свою точку зрения, поскольку ей стало известно, что от антипедагогических действий учителя пострадали и другие ученики.

По данным портала 59.ru, ранее в суде рассмотрено еще одно дело в отношении этой учительницы. Одноклассница пострадавшего мальчика пожаловалась, что педагог стукнула по голове дневником и ее. Однако в итоге дело было закрыто «за отсутствием состава преступления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за неэтичным поведением учительницы начальных классов последовало увольнение педагога.

Читайте ранее в этом сюжете: Первоклассник с побоями: в Прикамье педагог отдана под суд

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