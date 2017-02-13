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В Госдуме призвали кибердружины из регионов бороться с «группами смерти»

Общество
Не исключили и создания общественной организации

Москва, 13 февраля 2017, 14:54 — REGNUM  Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предлагает создать кибердружины для борьбы с «группами смерти» в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля. Парламентарий предлагает подключить к этой работе и регионы.

«Давайте пригласим этих ребят, сами выступим с инициативой, чтобы кибердружины, молодые ребята помогали выкорчевывать эти очаги смерти», — сказала Яровая на заседании рабочей группы в Госдуме. «Давайте из разных регионов пригласим ребят и инициируем эту работу. Может быть, подключим все регионы, сделаем наш общий большой проект», — предложила она.

По мнению парламентария, можно было бы создать общественную организацию с попечительским советом, в который включили бы Роскомнадзор, МВД и другие ведомства.

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В России в 2016 году совершили суицид 720 несовершеннолетних, сообщила Яровая. Она также предлагает ввести уголовную ответственность за склонение детей к самоубийству. «Мы предлагаем установить уголовную ответственность для всех тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам, кто создает те самые опасные организованные виды деятельности, вовлекая туда совершеннолетних, тем самым подталкивая их к самоубийству и совершению действий противоправных и заведомо опасных», — сообщила Яровая.

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