На грани прорыва: Россия готова помочь США с ЧП на плотине

Москва, , 14:42 — REGNUM Российская сторона готова оказать США помощь, которая требуется из-за разрушения мощнейшей на территории Соединённых Штатов плотины в штате Калифорния. Об этом сообщил глава по связям с общественностью «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды РФ Илья Разбаш.

«Если есть необходимость, то российские специалисты смогут оказать необходимую помощь американским коллегам», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам представителя Минприроды, подобную помощь ведомство оказывает странам юго-восточной Азии и ряду африканских государств, с которыми налажено сотрудничество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США произошёл прорыв плотины — гидротехнического сооружения высотой в 230 метров. Это самая высокая в стране плотина находится на территории города Оровилла.

Уровень воды в штате чрезмерно вырос из-за ливней, которые в итоге вызвали эрозию как основного, так и вспомогательного водосброса плотины. Жители ряда калифорнийских городов эвакуированы. В штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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