Снимок убийства посла РФ в Турции получил приз World Press Photo

19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов

Гаага, Нидерланды, , 14:25 — REGNUM Турецкий фотограф агентства Assoaciated Press Бурхан Озбиличи, который в декабре 2016 года заснял убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова в Анкаре, получил главный приз World Press Photo. Об этом сообщает в понедельник, 13 февраля, RT.

«Главный приз на World Press Photo присуждён турецкому фотографу агентства Associated Press Бурхану Озбиличи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. Нападение на дипломата совершил экс-сотрудник турецкого спецназа Мевлют Мерт Алтынташ.

Спецслужбы Турции ликвидировали злоумышленника на месте происшествия.

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