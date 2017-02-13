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Высший пилотаж покажут в небе над Краснодаром легендарные «Стрижи»

Общество
Авиашоу пройдет на аэродроме «Краснодар Центральный» в День защитника Отечества

Краснодар, 13 февраля 2017, 14:21 — REGNUM  Жители и гости Краснодара смогут полюбоваться на легендарных «Стрижей». Показательные выступления авиационной группы высшего пилотажа пройдут в День защитника Отечества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы, 23 февраля в небо взмоют современных самолеты и вертолеты.

На аэродроме «Краснодар Центральный» высшего военного авиационного училища им. Серова пройдет акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!». Здесь каждый желающий сможет пройти собеседование, тестирование, профессиональный психологический отбор под руководством специалистов. Также в одном из передвижных пунктов можно будет заполнить анкету-заявление для прохождения военной службы по контракту.

Предложат гостям праздника и познакомиться с историей войск Южного военного округа, узнать условия военной службы по контракту. А также отведать настоящей солдатской каши и увидеть самые современные типы боевой авиационной и наземной техники и вооружения.

Н этом масштабная патриотическая акция не ограничится. Предполагается и зрелищная концертная программа с участием звезд российской эстрады, ведущих творческих коллективов Кубани.

Как отметили организаторы, мероприятие также приурочено к 100-летия участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза генерал-майора авиации в отставке, почетного жителя Краснодара Николая Жугана.

Напомним, авиашоу «Стрижей» и «Витязей» прошло в Краснодаре 3 ноября 2013 года и было посвящено 75-й годовщине образования Краснодарского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-Воздушная Академия». Тогда были представлены российские истребители Су-27, МиГ-29, Л-39, Су-24, Су-25, Ан-26, Ан-2 и вертолеты Ми-8.

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День защитника Отечества
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