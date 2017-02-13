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Роды на дороге: В Оренбуржье население просит вернуть городской роддом

Общество
В Медногорске местные жительницы после закрытия городского роддома рожают в Орске, Кувандыке или… дороге

Оренбург, 13 февраля 2017, 14:18 — REGNUM  В городе Медногорске Оренбургской области нет своего роддома. Жители создали петицию (за четыре дня ее подписало более 340 человек) и обратились в Минздрав региона с просьбой вернуть городской родильный дом, передает корреспондент ИА REGNUM.

В петиции отмечен случай, когда женщине пришлось рожать в дороге. Роженица вызвала скорую и была госпитализирована в город Кувандык, который примерно в 23 км от Медногорска. В ответ на жалобы (боли в низу живота) женщину осмотрели и отправили домой со словами: «У вас нет родовой деятельности, и вообще Вы должны рожать в Орске». Примечательно, что расстояние от Медногорска до Орска порядка 77 км.

«Вернувшись в Медногорск и добравшись до дома, женщина вновь вызвала «Скорую». Схватки повторялись каждые 15 минут. В таком состоянии роженицу направили в Орск. По дороге в роддом, не доезжая гайского поста ГИБДД, женщина родила мальчика. И, к сожалению, это не единичный случай. Как мы узнали от бригад нашей «Скорой», женщины Медногорска, после закрытия роддома, рожали не только в спецмашине, но и в приёмном покое, в женской консультации и даже в лифте горбольницы. Последний случай возмутил население маленького города. Зима, метель, 30-градусный мороз, отказ от госпитализации-и, как следствие-роды в машине Скорой помощи. Обращаемся к Министру Здравоохранения Оренбургской области: верните роддом в г. Медногорск! Следующий случай может стать фатальным. Не допустите беды. Услышьте нас!!!», — взывают женщины города к министру здравоохранения Тамаре Семивеличенко (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM).

Помощник главы регионального Минздрава отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что письмо жительниц Медногорска получено и находится на рассмотрении, а для официального комментария ситуации попросила сделать запрос, тоже официальный.

Вместе с тем отметим, что Медногорский роддом был закрыт в 2013 году. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM главврач горбольницы Медногорска Алексей Перегудов, в настоящее роддома в муниципалитете нет. Женщин, чья беременность протекает с осложнениями, доставляют в перинатальные центры Оренбурга или Орска, остальных — в Кувандык. Дороги — асфальтированные, но в зимний период доставка осложняется. Кроме того, в силу специфического географического положения Медногорска автомобилям приходится преодолевать, по словам Перегудова «условно барьер» — холм.

Главврач также выразил мнение. что «роженицы рожают в дороге не потому, что нет роддома. Роды в пути могут случиться и в городе с родильным отделением. Все зависит от организации работы медицинских работников, оказывающих услуги».

В медсообществе отметили, что в городе есть потенциал высококвалифицированных акушеров, гинекологов и при населении в 27 тыс. свой родильный дом необходим. Тем более что перинатальный центр ближайший только в сотне километрах от города — в Орске.

Как стало известно, 14 февраля в Медногорске будет работать комиссия Минздрава Оренбургской области. Ожидается приезд главы профильного министерства. В центре внимания — случай, о котором заявлено в петиции. Детально проанализируют действия медиков Медногорска и Кувандыка.

По данным министерства здравоохранения Оренбуржья, медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам в Оренбургской области оказывает 39 учреждений родовспоможения, из них 30 учреждений первого уровня, 5 — второго уровня и 4 — третьего. Они капитально отремонтированы, на это потрачено 524 млн рублей. Во всех районных больницах имеются родильные залы с реанимационным оборудованием, наличием персонала с сертификатами специалистов. В области трудятся 513 акушеров-гинекологов, 86 неонатологов, 918 акушерок. В арсенале службы — 9 реанимобилей с кювезами.

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