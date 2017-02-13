‍В Москве разбился юноша, вообразив себя героем Assassin’s Creed

Москва, , 14:03 — REGNUM Москвич, увлекавшийся компьютерными играми, погиб, совершив «прыжок веры» из компьютерной игры Assassin's Creed. 19-летний парень бросился с 23 этажа одного из московских зданий. Своё мнение по поводу поступка молодого человека изложил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Ампелонского, в игре нет прямых призывов к самоубийству. Вероятно, молодой человек просто хотел быть похожим на героя игры.

«Но это не означает, что там могли быть прямые призывы к самоубийству, которые блокируются в соответствие с законом», — сказал он.

Уточняется, что молодой человек был поглощён виртуальной игрой всё время. Перед роковым прыжком он написал записку, что давно решил скопировать «прыжок веры».

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