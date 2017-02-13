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В Бурятии онкологию выявили у 14,5 тыс. человек

Общество
Это почти 1,5% населения региона

Улан-Удэ, 13 февраля 2017, 13:53 — REGNUM  Число жителей Бурятии, у которых подтвердилось онкологическое заболевание, составляет 1,45%. Это примерно 14,5 тыс. человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, эти данные были озвучены на круглом столе «Качество жизни онкопациентов в Республике Бурятия», который провели активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

На мероприятии также были озвучены данные, что пятилетняя выживаемость в Бурятии таких пациентов составляет чуть более 50%. Этот показатель ниже, чем средний по России. Специалисты связывают такую статистику с поздним выявлением заболевания.

По данным народофронтовцев, у 14% пациентов онкологические заболевания впервые выявляются в ходе профосмотров, в том числе диспансеризации. Морфологическое подтверждение диагноза стало более доступным в республике с 2014 года, с появлением Байкальского диагностического центра. Эксперты сделали вывод, что показатели биопсии, то есть забора материала для ранней диагностики, достигнуты не во всех медицинских учреждениях: «На эту проблему стоит обратить внимание».

Участники круглого стола обратили внимание на то, что причиной тяжелого течения болезни может стать несвоевременное обращение пациентов при появлении первых сигналов болезни. Около 20% пациентов, обратившихся за помощью, уже находятся в тяжелой стадии, так как далеко не все знают о первых признаках, на которые следует обратить внимание.

По итогам мероприятия активисты ОНФ назвали главными проблемами в борьбе с онкологическими заболеваниями недостаточную информированность населения о признаках заболевания и возможностях диагностирования. Министерству здравоохранения республики рекомендовали провести информирование населения.

«На заседании круглого стола активисты ОНФ отрабатывали проект региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, оценили эффективность реализации системы диагностики и скрининговых программ, а также некоторых аспектов разъяснительной работы среди населения по раннему выявлению. Кроме этого, обсуждались проблемные вопросы по качеству гистологических исследований, недостаточный кадровый ресурс онкослужбы и внедрение новых видов лабораторных исследований», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Бурятии Виктория Колмакова.

Как сообщили ИА REGNUM в Минздраве Бурятии, онкологические заболевания на сегодняшний день являются одной из основных причин смертности не только в республике, но и в России в целом. Минздрав Бурятии объявил февраль месячником профилактики онкозаболеваний.

«В настоящее время наиболее действенной профилактической мерой в отношении рака остается его ранняя диагностика и раннее начало терапии. И даже на начальных стадиях заболевания медикам необходимо приложить большие усилия для достижения удовлетворительных результатов лечения», — подчеркнул министр здравоохранения республики Валерий Кожевников.

Добавим, по данным Бурятстата, в регионе в 2015 году коэффициент смертности по причине новообразований составил 172,8 на 100 тысяч человек населения (176,4 в 2013 году; 175?7 — в 2014).

Всего в Бурятии проживает более 980 тыс. человек.

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