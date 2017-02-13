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Ямальцы просят Путина и Трампа отказаться от фрекинга

Общество
Фрекинг или гидроразрыв пласта — варварская технология добычи углеводородов, уверяют жители ЯНАО

Салехард, 13 февраля 2017, 13:52 — REGNUM  Общественники, изобретатели и оленеводы Ямала обратились к президентам России Владимиру Путину и США Дональду Трампу с просьбой ускорить проведение личных встреч и включить в повестку обсуждаемых вопросов тему защиты от нефтегазовых компаний традиционных мест жизни малочисленных северных народов в ЯНАО и на Аляске. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подписи под соответствующей петицией собирают представители общественной организации МОО «Единый Ямал» и сообщества региональных изобретателей из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В обращении критикуется «варварская» разработка нефтяных и газовых месторождений агрессивным гидроразрывом пласта (ГРП), который используется в добыче трудноизвлекаемых залежей. Данный метод еще называют «фрекингом» — распространен в нефтегазодобыче США и в последнее время в России.

«Мы предлагаем минимизировать разброс производственных мощностей на территории вековой тундры, предельно локализовав зоны производственно-хозяйственной деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) с прилегающей к ним инфраструктурой, включая подъездные пути, трубопроводы и линии электропередач, — пишут ямальцы в петиции. — Со своей стороны предлагаем задействовать для обозначенных целей запатентованные инновационные разработки регионального сообщества изобретателей ЯНАО в соавторстве с авторитетными учеными Российской академии наук (РАН), Российской академии естественных наук (РАЕН), ведущих профильных отраслевых институтов при использовании потенциала высокотехнологичных оборонных предприятий (ОПК)».

Активные ямальцы сетуют, что отсылали свои предложения во всевозможные министерства и ведомства России. «Однако мы столкнулись с противодействием «нефтяного лобби» и с многочисленными административными барьерами и голословными неконструктивными выпадами в наш адрес», — жалуются создатели петиции.

А также просят рассмотреть возможность создания совместного международного высокотехнологичного полигона-технопарка «Ямал — Аляска» для практической реализации совместных решений социально-экономической направленности.

Отметим, что против ГРП или фрекинга активно выступает Гринпис. На сайте этой международной организации представлен американский доклад от 2012 года, где рассказывается о вреде данного метода добычи залежей нефти и газа. При добыче газа в недра закачиваются миллионы тонн специального химического раствора, который разрушает пласты горючего сланца и высвобождает большое количество метана. Основная проблема в том, что сланцевый газ вместе с закачанными химикатами, который не удается выкачать, начинает выходить на поверхность из недр, просачиваясь через почву, загрязняя грунтовые воды и плодородный слой. Добыча методом фрекинга загрязняет воду и воздух метаном, а почву — массой токсичных выбросов.

Также экологи подчеркивают, что после многочисленных протестов фрекинг был запрещен в Германии, Франции, Болгарии, отдельных штатах США. Вопрос о запрете рискованной технологии ставится в Польше и на Украине.

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