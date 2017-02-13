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36% жителей КНР совершают покупки через интернет не реже раза в неделю

Общество
Китайцы чаще других иностранных граждан «ходят» за покупками в интернет

Пекин, 13 февраля 2017, 13:37 — REGNUM  Граждане КНР более склонны совершать покупки в Интернете, чем потребители из любой другой страны мира. Соответствующие результаты исследования опубликовала Международная почтовая корпорация, чей штаб-квартира расположена в Брюсселе.

В исследовании приняли участие 24 тыс. респондентов из Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Согласно данным опроса, 36% китайцев совершают покупки в интернет-магазинах не реже одного раза в неделю. Китай также является самым популярным рынком для потребителей во всем мире, 26% покупателей совершают покупки в китайских интернет-магазинах. Второе место в данной рейтинге заняли США (16%), третье — Германий (15%), пишет «Наньцзао жибао».

Результаты исследования показали, что покупки на китайских сайтах популярны среди молодежи, в то время как товары из немецких интернет-магазинов пользуются спросом у пожилых людей. Самыми популярными торговыми площадками признаны Amazon.com, eBay Inc и Alibaba Group Holdings Ltd.

Наиболее популярными товарами в интернет-магазинах остаются одежда и обувь (33%), электроника (21%), книги и музыка (14%). Опрос также показал, что информация о стоимости доставки, а также возможность бесплатного возврата являются наиболее важными факторами для онлайн-покупателей.

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