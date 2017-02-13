Песков: Власти РФ надеются на освобождение Пальмиры

13 февраля в Минобороны РФ сообщили, что члены террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют разрушить новые архитектурные объекты сирийского города Пальмиры

Москва, , 13:32 — REGNUM Власти Российской Федерации надеются на скорое освобождение сирийской Пальмиры от варваров-террористов, которые разрушают архитектурные объекты. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Варвары-террористы продолжают действовать на разрушение памятников человеческой цивилизации, это вызывает сожаление, — сказал представитель Кремля. — И мы надеемся, что рано или поздно все-таки удастся эти исторические места освободить от этих (…) варваров».

13 февраля в Минобороны РФ сообщили, что члены террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют разрушить новые архитектурные объекты сирийского города Пальмиры.

По данным военного ведомства, боевики, готовясь отступать из Пальмиры, свозят взрывчатку к архитектурным памятникам.

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