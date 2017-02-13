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В Калужской области в 2,3 раза возросла заболеваемость гриппом

Общество
Лабораторными исследованиями в регионе обнаружен вирус гриппа A (H3N2) и вирус гриппа B
Медицина
Иллюстрация: Gorspravka09.ru
Медицина

Калуга, 13 февраля 2017, 13:30 — REGNUM  72 случая гриппа зарегистрированы за минувшую неделю (6−12 февраля) в калужском регионе. Больных гриппом стало больше в 2,3 раза. Также медиками зафиксировано 8475 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), где темп роста простудой составил 16,9%. Об этом 13 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

По данным ведомства, в Калуге отмечено 42 случая гриппа, в Людиновском районе — 24 случая, а в Ульяновском районе и в городе Обнинске по 3 случая. В этих муниципальных образованиях гриппом болеют преимущественно взрослые (55 случаев).

Одновременно приостановлен учебный процесс в 95 классах в 22 школах области, а две школы в (Людиновском и Мещовском районах) полностью закрыты на карантин.

Между тем, вирусологической лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области» были проведены исследования материала от 380 больных респираторными инфекциями. Положительные находки найдены в 172 пробах (6,0%). В 101 случае обнаружен вирус гриппа A (H3N2), а в 15 случаях вирус гриппа B.

Напомним, грипп типа A, в отличие от вируса типа B более опасный. В результате данной болезни к летальному исходу может привести интоксикация, кровоизлияния в важные органы и серьезные легочные осложнения. Грипп A (H3N2) или «Гонконгский» представляет опасность вследствие недостаточной изученности. Восприимчивыми к вирусу являются все возрастные группы. С подобным вирусом человечество уже сталкивалось. Так, в 1968—1969 «Гонконгский» грипп унес около миллиона жизней.

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Грипп, ОРЗ
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