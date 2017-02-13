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Хлеб с плесенью в школе Нижнего Тагила: свердловский СКР начал проверку

Общество
К счастью, никто из детей не отравился

Нижний Тагил, Свердловская область, 13 февраля 2017, 13:33 — REGNUM  В Свердловской области по материалам надзорных органов, установивших факт выдачи детям в столовой школы №7 Нижнего Тагила заплесневелого хлеба, проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«В рамках проверочных мероприятий опрашиваются учащиеся, преподаватели и администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», а также представители коммерческой организации, занимающейся предоставлением услуг по питанию в указанном образовательном учреждении. Кроме того, запрошена и анализируется документация, касающаяся поставки хлебобулочных изделий в школу», — уточнили в пресс-службе следственного управления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проверочные мероприятия в самой школе Нижнего Тагила и комбинате, обслуживающем питание учащихся начались после появления сообщений в прессе. В ходе проверки сотрудники прокуратуры Свердловской области установили, что 28 января 2017 года школьникам действительно выдали в столовой хлеб с признаками плесени. К счастью, никто из детей не отравился.

Также в ходе проверки были выявлены и другие факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки были возбуждены административные дела.

Читайте ранее в этом сюжете: На обед — плесневый хлеб: ЧП в свердловской школе

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