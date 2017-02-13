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Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента

Общество
В Госдуме предлагают ввести наказание за склонение детей к суициду, в том числе посредством интернет-сайтов
Иллюстрация: Anchorofpromise.com

Москва, 13 февраля 2017, 13:25 — REGNUM  В Роскомнадзоре понимают, как генерируется контент сайтов, пропагандирующих суицид среди детей, по косвенным признакам сделан вывод о едином центре генерирования такого контента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом заявил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании рабочей группе в Госдуме по вопросам противодействия деятельности, связанной со склонением к суициду.

По его словам, мониторинг подобной информации в интернете является одним из приоритетов ведомства. «Под постоянным контролем находится ведение единого реестра запрещенной информации по этому вопросу. Кроме того, мы осуществляем мониторинг и соцсетей и СМИ на предмет распространения такой информации. Безусловно, мы понимаем, как генерируется этот контент, по косвенным признакам видим, что есть центр генерирования такого контента, и готовы в полном объеме делиться данной информацией с правоохранительными органами в случае принятия соответствующих поправок в законодательство по вопросам противодействия деятельности, связанной со склонением к суициду», — отметил он.

Ранее на заседании рабочей группы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила ввести уголовное наказание за склонение детей к суициду. По мнению парламентария, кроме уголовной ответственности, необходимо законодательно обязать Роскомнадзор после блокировки опасного сайта сообщать об этом в полицию. По словам Яровой, в этом случае правоохранители смогут начать проверять тех, кто стоит за организацией подобных интернет-страниц.

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