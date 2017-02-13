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В минус 30 без света и тепла: названа причина ЧП на Южном Урале

Общество
Падение водонапорной башни в Челябинской области обесточило 194 дома. Авария в Сосновском районе произошла на территории дома престарелых
Лед на окне
Иллюстрация: Stouffvilleglass.com
Лед на окне

Ужевка, Челябинская область, 13 февраля 2017, 13:25 — REGNUM  Электроснабжение домов в населенных пунктах Челябинской области — Ужевка и Есаульский восстановлено. Днём 13 февраля в на пульт Единой диспетчерской службы (ЕДДС) поступила информация о ликвидации аварийной ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Информационно-аналитическом отделе администрации Сосновского района.

Как пояснила начальник отдела Светлана Макаровских, сегодня, 13 февраля, жители Ужевки и трех улиц новой застройки поселка Есаульский стали массово звонить в ЕДДС. На этот момент в службе информацией от Региональных электросетей (РЭС) о причинах аварии еще не располагали. Сотрудники аварийных служб самостоятельно двигались по линии ЛЭП и проверяли ее состояние. Было обнаружено повреждение порядка 160 метров линий электропередачи.

Как выяснилось, на территории дома престарелых «Утес», относящегося к службам социальной защиты города Челябинска, упала 20-метровая водонапорная башня, при этом из открытой скважины «бил» напор воды.

От падения башни никто не пострадал, но остались без электричества и отопления в Ужевке 114 домов, а в поселке Есаульском — 80.

Как пояснили в администрации Сосновского района, возникли сложности с поиском руководства дома престарелых «Утес» и компании, обслуживающей водонапорную башню. В настоящее время последствия аварии устранены, обесточенные дома подключены к электроснабжению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 30-градусный мороз жители деревни Ужевка лишились без света и тепла на 7 часов по причине падения водонапорной башни. Информацию об аварии они распространили в социальных сетях.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинцы в 30-градусный мороз лишились света и тепла

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Аварии на электросетях
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