Бизнесмен подал в суд на Uber из-за развода с женой

Париж, , 13:16 — REGNUM Бизнесмен из Франции подал в суд иск против компании-разработчика популярного мобильного сервиса по заказу такси Uber из-за развода со своей женой. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на адвоката истца.

«Предприниматель на юге Франции подал в суд на компанию Uber из-за того, что его жена узнала о поездках мужа к любовнице», — уточнил защитник.

По словам адвоката, мужчина через телефон своей жены зашел в приложение со своего аккаунта, а после вышел, но из-за ошибки программы на телефон супруги стали приходить уведомления о дальнейших поездках мужа. Так женщина узнала о встречах предпринимателя с любовницей.

«Мой клиент стал жертвой ошибки в приложении, — говорит адвокат. — Эта ошибка создала ему проблемы в личной жизни».

Добавим, что мужчина, чье имя не называется, потребовал от компании Uber выплаты 45 млн евро.