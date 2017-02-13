Француз подал в суд на Uber из-за ошибки, стоявшей ему брака
Париж, 13 февраля 2017, 13:16 — REGNUM Французский гражданин подал в суд на компанию-разработчика сервиса по заказу такси Uber Technologies. Из-за ошибки в программе его жена узнала о неверности мужа, который ездил на свидание к любовнице, заказывая такси через Uber, передаёт BBC.
Сбой в программе произошёл после того, как француз вызывал такси с телефона жены. Он, воспользовавшись смартфоном супруги, заказал машину через свой аккаунт, затем вышел из него. Но программа дала сбой, и на этот телефон продолжали приходить уведомления о поездках мужчины на такси.
В результате брак распался, и в этом француз винит сервис Uber. Иск был подан в суд города Грас (Франция).
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