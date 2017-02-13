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В Госдуме озвучили страшную статистику перехода по «ссылкам смерти»

Общество
Депутаты настаивают на новых обязанностях Роскомнадзора

Москва, 13 февраля 2017, 13:08 — REGNUM  В Госдуме констатируют рост смертности детей из-за так называемых «групп смерти» в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

«В 2016-м году по «ссылкам смерти» перешли и пострадали 1389 детей, 800 из них — со смертельным исходом», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании рабочей группы по вопросам блокировки деятельности интернет-ресурсов, подстрекающих к суициду.

«Это страшная статистика, ведется просто борьба против детей, и абсолютно очевидно, что ведут ее взрослые люди с явно преступным подтекстом», — указала парламентарий.

Депутат настаивает на том, чтобы обязать Роскомнадзор не только блокировать подозрительные интернет-ресурсы, но и предупреждать, в частности, МВД, а также информировать родителей и законных представителей ребенка о том, что он вовлечен в деятельность по распространению склонений к суициду.

Ввести уголовную ответственность за пропаганду суицидов среди детей предлагал Следственный комитет России — соответствующий законопроект уже разработан, сообщил в августе 2016 года официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Предлагается примечанием к статье 110 Уголовного кодекса ввести квалифицирующие признаки «доведение до самоубийства и пропаганда суицидов среди несовершеннолетних (в том числе, организованной группой лиц)».

Читайте ранее в этом сюжете: В ГД готовят поправки, направленные на борьбу с «приложениями смерти»

Читайте развитие сюжета: Яровая предлагает склонение к суициду детей наказывать уголовно

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