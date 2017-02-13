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В Петербурге будут судить боевика сирийской «Джебхат ан-Нусры»*

Общество
Уроженец Киргизии был депортирован из Турции в Россию

Санкт-Петербург, 13 февраля 2017, 12:54 — REGNUM  Уроженец Киргизии, проживавший в России и воевавший в Сирии на стороне террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 13 февраля предстанет перед окружным военным судом Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

Как стало известно ИА REGNUM, 18-летний уроженец города Ош, гражданин России Исламжон Захидов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («организация деятельности террористической организации и участие в такой организации») и ст. 205.3 УК РФ («прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). На территории России Захидов проживал, в основном, в городе Сыктывкар Республики Коми.

По версии следствия, Захидов в 2015 году отправился в Сирию, где вступил в ряды международной террористической структуры «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошел подготовку у террористов и участвовал в боевых действиях на стороне данной группировки.

Весной 2016 года Захидов выехал из Сирии в Турцию, где был задержан за нарушение визового режима и депортирован в Россию. Здесь он был задержан сотрудниками органов госбезопасности.

Расследование по делу Захидова проводила следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе УФСБ от комментариев по этому делу отказались.

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«Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сменила название на «Джебхат Фатх аль-Шам» в 2016 году — для того, чтобы «обозначить» разрыв с международной исламистской организацией «Аль-Каида» (организации, деятельность которых запрещена в РФ). Однако «ребрендинг» не сделал «менее террористической» группировку, причастную к множеству терактов, казням и нападениям на мирных жителей в Сирии.

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* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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