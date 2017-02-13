ОП РФ предлагает пути решения проблем, связанных с изъятием детей

Ввести реестр лиц, которые смогут оперативно забрать ребенка из органов опеки в случае ЧП с родителями

Москва, , 12:46 — REGNUM Ввести реестр лиц, которые смогут оперативно забрать ребенка из госорганов в случае ЧП с родителями, обязать соцработников включать видеозапись в момент изъятия ребенка из семьи, а также ввести адвокатирование для детей, оказавшихся в детских домах. С таким предложением выступила член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова, сообщили в Общественной палате РФ.

«Мы подготовили несколько действенных предложений, которые мы готовы от Общественной палаты представить. Первое из них — это адвокатирование. То есть, если ребенок попадает в детский дом после изъятия, у него должен появляться адвокат, который будет следить за тем, чтобы были соблюдены все процедуры по этому поводу, и все было максимально в интересах этого ребенка», — сказала Зимова.

«Второе предложение, которое мы предлагаем в этой связи, тоже связано с изъятием детей, — это видеофиксация деятельности сотрудников опеки и сотрудников МВД при изъятии ребенка», — добавила член ОП РФ.

Зимова пояснила, что видеофиксация позволит избежать непростых ситуаций, когда родители после изъятия заявляют о том, что жизни их ребенка ничего не угрожало, однако представители соцслужб и МВД опровергают эти слова. Также видеофиксация позволит контролировать действия представителей госорганов, чтобы они были корректными.

«И третье предложение — это реестр или список лиц, которым можно передать ребенка быстро в случае изъятия, в случае смерти, в случае чего угодно — любого ЧП», — уточнила Зимова.

По словам члена ОП РФ, сейчас, если ребенка изымают из родной семьи, но его хотят забрать к себе другие родственники, процесс может затягиваться до полутора месяцев (в том случае, если родственники проживают в другом городе).

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2017 года Общественная палата РФ открыла «горячую линию» и приступила к сбору информации о случаях неправомерного изъятия детей из семей. Родители, чьи дети, по их мнению, были отобраны неправомерно, могут обратиться на горячую линию по телефону: 8−800−737−77−66 (звонок бесплатный).

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