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В ожидании зимников и представителя посольства Филиппин: Обзор СМИ Якутии

Общество
О чём писали СМИ республики 13 февраля

Якутск, 13 февраля 2017, 13:14 — REGNUM  Чем осложняется прокладка зимника в Нижнеколымском районе Якутии, зачем в Якутск собирается представитель посольства Филиппин, почему жителю республики не дали гектар и через какой населённый пункт лучше транспортировать радиоактивные элементы — в обзоре ИА REGNUM.

Трудный зимник

СМИ Якутии продолжают писать про возникший сразу в нескольких районах республики дорожный коллапс. Сообщения о ситуациях на зимних дорогах арктических районов региона больше напоминают сводки военных действий: сколько техники, что сделано за последние дни, какие силы и средства задействованы, пишет SakhaNews.

Журналист издания предполагает, что в Нижнеколымском районе можно было предотвратить проблему транспортного сообщения, но дорожники просто не были готовы к тёплой погоде. «Всего два старых трактора К-702, есть еще «Трэкол», «УАЗ» и топливозаправщик. Вот и вся техника на 450 км зимника Черский-Андрюшкино и 68 км зимника Черский-граница с Чукотским автономным округом», — сообщает издание. И это притом, что о необходимости увеличения количества техники и её замены на более лёгкую говорится уже не первый год, но финансирования на эти цели нет.

«Подготовка дорожников в Черском к зимнику вызывает вопросы. Не хватало квалифицированных специалистов — этот вопрос они решили только в декабре. Почему-то не был приобретён уголь для гаража дорожников, и этот вопрос пришлось решать лично главе района. Почему этот вопрос не был решён головным предприятием дорожников в Среднеколымске, остаётся загадкой».

Пройти дорожникам осталось ещё 150 километров, проложено только 60. Один трактор уже провалился под лёд, второй продвигается со скоростью в среднем 5 км в сутки. Открытие зимника запланировано на 25 февраля, но региональное издание уверено: с помощью одного трактора это сделать невозможно. Между тем, за время действия зимника энергетикам предстоит перевезти из Черского в Андрюшкино порядка 590 тонн дизельного топлива, коммунальщикам по этому же маршруту необходимо доставить 200 тонн нефтяного котельного топлива. Плюс к этому, необходимо доставить в сёла продукты и грузы производственно-технического назначения.

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В ожидании посла с Филиппин

Представитель посольства Филиппин в РФ летит в Якутск, сообщает News.Ykt.ru. Поводом для визита стала история, случившаяся с гражданкой этой страны. Женщина работала в клининговой компании Якутска, и хотела уйти оттуда, когда ей перестали платить зарплату. Но хозяйка компании заперла филиппинку в своей квартире и избила. Женщина сбежала, выпрыгнув из окна и получив перелом ноги и позвоночника.

Информация об этом случае встревожила представителя посольства Филиппин, расположенного в Москве. «В ближайшее время, завтра или послезавтра, я буду в Якутске и детально разберусь в этой истории», — сообщил корреспонденту News.Ykt.Ru сотрудник посольства. Он намерен прилететь в столицу республики в ближайшие дни.

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Гектар не дали

Жителю Якутска Игорю Чернину отказали в получении «дальневосточного» гектара. По его словам, отказ был аргументирован тем, что претендентов на земли итак слишком много, пишет ЯСИА.

По словам мужчины, за бесплатным участком он обратился в ноябре 2016 года, однако его заявление на гектар не приняли.

«Специалист МФЦ сказала, что я не могу участвовать в программе, так как желающих слишком много — на 1 гектар по 10 претендентов, поэтому заявки не принимаются. В итоге я ушел ни с чем», — сообщил Игорь Чернин.

Руководитель пресс-службы многофункционального центра Виктория Гурьева заявила, что Чернин у них не зарегистрирован как посетитель, следовательно, на консультацию не приходил. А если и был, то специалисты не могли ему отказать в получении информации. «Наш специалист не мог отказать в помощи по оформлению заявки, тем более не мог сказать, что на один гектар претендуют десять человек», — сообщила Гурьева.

Отметим, что Игорь Чернин планировал подать заявку на получение участка в окрестностях села Мача Олекминского района, откуда он родом. Администрация села пошла ему навстречу и даже выразила желание помочь в оформлении документов. Однако в администрации района мужчине отказали, заявив, что все свободные земли принадлежат совхозам. В районной администрации сослались на комитет по управлению муниципальным имуществом, который и должен решать данные вопросы.

За отгрузку руды

Вице-спикер Госсобрания Якутии Анатолий Добрянцев не против того, чтобы из Якутии транспортировали радиоактивные элементы. Как пишет YAKUTIA.INFO, он высказался за отгрузку редкоземельных металлов не в Качикатцах, а в Нижнем Бестяхе, так как по его мнению он больше подходит на роль транспортного узла.

«Это стратегическое сырье для страны. Оно будет добываться, и от этого никуда не уйти. Поэтому я считаю, что оптимальным местом для перегрузки руды является Нижний Бестях. Там оборудован причал, есть необходимое крановое хозяйство, есть доступ к железной дороге — это сертифицированный грузовой район. Там расположены все контрольные и таможенные органы. В Качикатцах всего этого нет. Поэтому моё мнение — этот груз должен следовать через Нижний Бестях», — прокомментировал Анатолий Анатольевич.

В то же время существует мнение, что организация транспортного узла в Качикатцах необходима из соображений безопасности. Причина кроется в том, что через Нижний Бестях завозятся продукты, медикаменты, стройматериалы и многие другие, важные для республики грузы. Если вдруг произойдет опасное загрязнение — весь транспортный узел может оказаться под его негативным воздействием. Завоз всех грузов будет приостановлен. Поэтому Качикатцы предлагают как альтернативу. Если что-то произойдет, то это будет локальная зона, отдаленная от важного транспортного узла. Вот только жителей Качикатцев такая перспектива не радует.

Но Анатолий Добрянцев полагает, что при транспортировке все меры предосторожности будут соблюдаться и всё будет безопасно.

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