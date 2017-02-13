В Лондоне увидят комсомольский билет Валентины Терешковой

Ярославль, , 12:25 — REGNUM В Лондонском музее науки откроется выставка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском музее-заповеднике.

На туманный Альбион из Ярославля отправятся комсомольский билет Валентины Терешковой N 24 014 186, пригласительный билет Терешковой на ХIV Съезд ВЛКСМ, ее комбинезон, шлем, перчатки, ботинки и другие вещи. Всего 12 предметов. Выставка будет работать в Лондонском Музее науки с 15 марта до 19 сентября. Такой интерес связан с тем, что 6 марта этого года Валентина Терешкова отметит юбилей — 80 лет.

Переговоры проходили летом 2016 года. В Ярославль приехали представители Лондонского Музея науки. Они посетили Музей «Космос», ознакомились с предметами из коллекции Ярославского музея-заповедника, лично отобрали предметы для выставки.

«Это очень почетно, что наши экспонаты отправляются за границу. Такого в нашем музее еще не было. А вот лондонский музей часто проводил выставки на космическую тему. Все вещи застрахованы от претензий третьих лиц. Конечно, хотелось бы в ответ принять выставку из этого музея. Но, к сожалению транспортировка вещей из-за границы очень дорого стоит и, скорее всего, мы такого не дождемся «, — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный хранитель музея Вера Чебунина.