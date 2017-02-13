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‍Назван возможный преемник iPhone SE

Общество
Аппаратов, которые были бы похожи на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, Apple выпускать не собирается
IPhone SE
Дарья Антонова © ИА REGNUM
IPhone SE

Токио, 13 февраля 2017, 12:21 — REGNUM  Следующим после четырёхдюймового iPhone SE компания Apple собирается выпустить пятидюймовый гаджет. Корпус этого смартфона будет сделан из стекла, сообщает Mac Otakara.

Уточняется, что аппаратов, которые были бы похожи на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, Apple выпускать не собирается. От выпуска четырёхдюймовых моделей производитель может окончательно отказаться.

Предположительно, что пятидюймовые айфоны станут основными гаджетами от Apple уже к концу года. Также предполагается выход на рынок iPhone X с возможностью беспроводной зарядки и OLED-экраном. У этого аппарата предусмотрено ¾ Гб оперативной памяти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инженеры Apple изобрели наушники, которые могут превращаться в колонки. Существование патента не означает, что такой девайс будет выпущен в ближашем будущем.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Apple создает наушники-колонки‍

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