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Не раскачивайте ситуацию! Рамзан Кадыров оправдал главного раввина России

Общество
В словах Пинхаса Гольдшмидта не было умысла оскорбить мусульман, считает глава Чечни
1 / 2 Рамзан Кадыров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 13 февраля 2017, 12:19 — REGNUM  Заявление главного раввина России, председателя Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта о террористах, 99% которых якобы являются мусульманами, сделаны сгоряча. Он не имел умысла оскорбить приверженцев ислама.

Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram, комментируя высказывания раввина в интервью одному из изданий. При этом Кадыров подчеркнул, что зачастую «СМИ провоцируют политика и религиозного деятеля на резкие заявления, искажают суть беседы, выносят на передний план второстепенные вещи, сказанные в контексте с другими событиями».

Отметив, что слова Пинхаса Гольдшмидта, вызвали неоднозначную реакцию среди исламского духовенства России и других стран, Кадыров подчеркнул, что они не должны давать повода для раскачивания ситуации в стране. Опровергая слова раввина о том, что большинство террористов — мусульмане, Кадыров, подчеркнул, что «среди многих тысяч зарубежных террористов, наводнивших Чечню, значительная часть не имела никакого отношения к Исламу».

2 / 2 Пинхас Гольдшмидт (справа)
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пинхас Гольдшмидт (справа)

Сам раввин, по словам главы Чечни, уже «сожалеет, что не был достаточно осторожен в своих формулировках и не сделал необходимого различия между Исламом и радикализмом», само высказывание же прозвучало в контексте критики указа президента США, запретившего въезд в страну жителей ряда мусульманских стран.

Напомним, комментируя интервью раввина для одного из федеральных СМИ, первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов выступил с заявлением, в котором заявил, что нельзя отождествлять терроризм с какой-либо религией, чтобы не создавать общественного напряжения и попросил быть осторожнее в высказываниях в отношении мусульман.

В ответ на это Пинхас Гольдшмидт извинился за свое высказывание, отметив, что истинные мусульмане не имеют никакого отношения к громким терактам, совершенным в последние годы в Европе. Напротив, мусульмане являются союзниками евреев в противодействии терроризму.

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