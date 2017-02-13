Часть «Богдашки» в Новосибирске признали достопримечательным местом

Новосибирск, , 15:06 — REGNUM Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области включило часть улицы Богдана Хмельницкого в перечень выявленных объектов культурного наследия. В состав достопримечательного места вошла «Красная горка». Правда, жители самой улицы и города не довольны тем, что границы достопримечательного места были значительно уменьшены. Об этом ИА REGNUM рассказал депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец.

«Включили в очень усеченном варианте. Я подавал заявку в 2015 году условно от остановки Учительской до Сухого Лога — в этих границах предлагал признать улицу достопримечательным местом. В декабре 2016 года состоялось совместное заседание экспертного и общественного советов при управлении, на котором присутствовали эксперты — архитекторы, градостроители, краеведы. На тот момент управление предлагало признать в границах от Учительской до снесенного клуба «Отдых», включительно. То есть, по стадион «Сибирь» и дальше до клуба «Отдых». Экспертный совет проголосовал за это предложение и предложил создать рабочую группу, чтобы расширить границы до Сухого Лога и включить сосновый бор в достопримечательное место. После этого, в январе управление без каких-то внятных объяснений и причин, вместо того, чтобы расширить эти границы, их сузило. Сузило их по кинотеатр «Космос», не включая кинотеатр в границы достопримечательного места, то есть немного за ДК Горького. Практически в половину уменьшились размеры достопримечательного места. И сейчас в этих усеченных границах, только половину улицы, признало объектом культурного наследия. Внятных объяснений от управления получить мне не удалось — почему так произошло, почему они свою же работу опровергли и изначальный вариант, который включал клуб «Отдых», снизили до «Космоса», несмотря на рекомендации экспертного и общественного советов», — отметил ИА REGNUM Прибаловец, подчеркнув, что общественность города и он лично будут пытаться «как-то доказать, что это — ошибка, что это — неправильно». По словам депутата, ранее обещали, что в феврале будет собрана рабочая группа и сейчас все находятся в ожидании.

«Конечно, люди возмущены таким непонятным решением, то есть, весь смысл признания улицы достопримечательным местом по большому счету теряется — та часть улицы, которая нуждается в защите, она управлением исключена из допримечательного места, а включена та, которая, в принципе, так или иначе находится в охранной зоне», — говорит городской парламентарий.

По его мнению, улица Богдана Хмельницкого — это соцгородок, уникальный и для Новосибирска, и для Сибири — именно поэтому улица должна целиком войти в охранную зону. Почему управление по госохране объектов культурного наследия региона решило отказаться от этой идеи и «пренебрегло мнением своих собственных экспертов, общественного совета и мнением общественности», Дмитрий Прибаловец точно не знает, но предполагает, что «видимо, было какое-то давление, учитывалось чье-то мнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители улицы Богдана Хмельницкого уже несколько лет пытаются добиться, чтобы «Богдашку» признали достопримечательным местом. Новосибирцы неоднократно напоминали местным властям, что архитектура улицы, которая представляет собой сочетание сталинского ампира, европейского конструктивизма и европейской готики — крайне редкое для Сибири архитектурное явление. Свое мнение люди выказывали и высказывали разными методами и способами — от обращений и писем до митингов и других акций протеста. К активным действиям в виде митингов новосибирцы перешли в конце октября 2016 года, когда был снесен «Дом спорта».

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По мнению некоторых экспертов, по большому счету, здания «Дома спорта» и клуба «Отдых» (которое позже также было снесено) не являются выдающимися с архитектурной точки зрения. Квартал этот не входит в границы охранной зоны достопримечательного места «Красная горка». Правда, дома эти несут в себе историческую память нескольких поколений о своей молодости, танцах, занятий спортом.

Также новосибирцы высказывали неоднократно недовольство тем, что на ул. Богдана Хмельницкого на месте снесенных зданий появятся многоэтажные жилые дома. Жители улицы боятся, что строительство высоток приведет к пробкам на дорогах, очередям в поликлиниках. Кроме того, по их мнению, новые дома разрушат исторический облик улицы, большинство зданий на которой не превышают 4−5 этажей. Городские власти же, в свою очередь, возложили вину за происходящие события на прошлое руководство Новосибирска.

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Напомним, что застройщик — «СД Капитал» — ранее представил заключение экспертизы об аварийности обоих объектов («Дома спорта» и клуба «Отдых»), на основании которых в начале осени 2016 года были выселены все арендаторы помещений в зданиях и объекты начали готовить к сносу.

«Дом спорта», клуб «Отдых» и 2,6 га земли были проданы владельцем — предприятием федерального подчинения Новосибирским заводом химконцентратов — компании СД «Альфа-Капитал» (ныне «СД Капитал») еще в 2003 году. Тогда мэрия Новосибирска могла вступить в переговоры с федеральными структурами и выкупить у завода и «Дом спорта», и «Отдых», но не сделала этого. А в 2009 году зона, включающая в себя земельные участки под «Домом спорта» и клубом «Отдых», и территория, занятая сосновым лесом, была утверждена как общественно-деловая (ОД-1), а не как Р-4 (зона спортивных объектов).

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