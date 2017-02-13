В Саратове проверят приезд катафалка к пенсионерке до скорой помощи

Саратов, , 11:36 — REGNUM В Саратове прокуратура и областное руководство по поручению губернатора области Валерия Радаева проверят инцидент с вызовом скорой помощи пожилой женщине, когда к ней вместо врачей приехала похоронная служба. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Житель Саратова вызвал скорую помощь своей 92-летней бабушке, однако первой к ней успела похоронная служба с предложением услуг, и лишь через 40 минут прибыл экипаж скорой помощи.

Прокуратура проверит возможную передачу экстренными службами персональных данных жителей города работникам похоронного агентства.