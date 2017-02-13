150 предписаний выдано УК из-за некачественной уборки снега в Архангельске

35 из них не исполнены до сих пор

Архангельск, , 11:31 — REGNUM Журналисты Архангельска обратились к мэру города с просьбой разъяснить, почему столица Поморья в этом году не убирается от снега. Вопросов было так много, что решено провести пресс-конференцию по этому поводу.

Больше всего вопросов вызывает у общественности уборка снега на внутридворовых территориях, поскольку в соответствии с муниципальными контрактами дороги первой, второй и третьей категории содержатся в удовлетворительном состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Все мы видим, что с центральных магистралей снег убран. Понятно, что убрать моментально всю месячную норму снега, который выпал за два дня, невозможно. Эта работа продолжается и сейчас. Что касается управляющих компаний, то им выдано почти 150 предписаний, и большая их часть исполнена. Муниципалитет оказывает помощь тем ответственным управляющим компаниям и ТСЖ, которые готовы не только расчистить проезды, но и вывезти снег на свалки, в чем заинтересованы и жители, — пояснил Игорь Годзиш.

По его словам, на данный момент 35 предписаний так и осталось без ответа. Но мэрия настроена решительно.

«Уже в этом году будет реализовываться программа благоустройства дворов, но, чтобы получить финансирование, собственники жилья должны взять территорию в свое ведение. На сегодняшний день большая часть земли вокруг жилых домов никому не принадлежит: несколько лет назад в спешном порядке территории ставились на кадастровый учет, и для ускорения этой процедуры межевание проходило по отмостке дома. Теперь возникает проблема не только с уборкой мусора: даже если депутаты или благотворительный фонд устанавливают в таком дворе детскую площадку, то содержать ее в дальнейшем некому. Город, например, не может обновлять и ремонтировать такую детскую площадку, потому что это будет нецелевое использование бюджетных средств. А собственники жилья зачастую не поддерживают идею повышения тарифов на содержание территории», — поясняет Годзиш.

Также Игорь Годзиш рассказал о том, что штатная уборка города от снега ведется в соответствии с нормативами, но у Архангельска никогда не было оперативного плана на случай аномального снегопада. Опыт этой зимы показал, что он необходим. Сейчас такой план разработан и находится на рассмотрении глав городских округов. Данным планом предусмотрен механизм взаимодействия органов власти, дорожных служб, управляющих компаний и ТСЖ, владельцев предприятий торговли, объектов общепита, соцсферы. В дальнейшем, опираясь на разработанный алгоритм действий, можно будет минимизировать сроки уборки последствий экстремальных снегопадов.

На 2017 год администрацией города запланирована работа по паспортизации городской дорожной сети, разработке регламента уборки городских улиц. Это позволит актуализировать данные о площадях, состоянии, необходимом финансировании для нормального функционирования улично-дорожной сети. Появится адаптированный для нашего города регламент, согласно которому будет производиться надзорная деятельность за работой подрядных организаций.

Также планируется внедрение новых технологий, таких как использование «смоченной соли», что благотворно повлияет на работу дренажной системы, так как огромные массы песка больше не будут засорять трубы, автолюбители смогут мыть машины зимой гораздо реже, пешеходы забудут о «песчаных бурях» в весенний период.

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