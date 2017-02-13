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Власти КНР принимают меры по предотвращению эпидемии птичьего гриппа

Общество
В Китае значительно участились случаи заражения вирусами H7N9 и H5N6
Птичий грипп
Иллюстрация: Almrsal.com
Птичий грипп

Пекин, 13 февраля 2017, 11:20 — REGNUM  Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Национальной комиссии здравоохранения и планирования семьи КНР, руководство страны принимает дополнительные меры по предотвращению возможной эпидемии птичьего гриппа.

Ряд китайских провинций уже усилили меры по предотвращению распространения смертельно опасного заболевания. Так, власти провинции Сычуань закрыли более 280 рынков, где ранее реализовывалось мясо домашней птицы, после того, как у одного из поставщиков был выявлен птичий грипп. Ранее на территории провинции были зарегистрированы 4 случая заражения вирусом H7N9, пишет «Сина синьвэнь».

В провинции Хубэй был создан оперативный штаб по профилактике и борьбе с вирусами H7N9 и H5N6. На территории провинции было зафиксировано около 20 случаев заражения птичьим гриппом, более половины из которых закончились летальным исходом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в городе Чанша, столице провинции Хунань, в этом году было выявлено 24 случая заражения вирусом, из которых 5 оказались смертельными. Властями провинции Чжецзян заявлено о 35 выявленных случаях заражения H7N9. Кроме того, вирус затронул жителей провинций Ляонин, Цзянсу, Шаньдун, Хэнань, Гуаньдун и Гуичжоу, где также были выявлены случаи заражения людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Птичий грипп в Китае: 5 смертей, десятки зараженных

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Птичий грипп
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