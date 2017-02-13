Милосердие за счет детей: ивановская епархия претендует на спортшколу

В Ивановской области епархия просит отдать ей здание спортивной школы: в нем церковь намерена разместить приют для бездомных

Иваново, , 11:12 — REGNUM Спортивная школа в городе Вичуге — крупном районном центре, где проживают более 35 тысяч человек, — может быть передана церкви. По крайней мере, с такой просьбой к властям обратился глава Ивановской митрополии, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф. Школу же, в которой сегодня занимаются 550 детей, представители церкви предлагают перевести в «другое здание». Сейчас это обращение рассматривают правительство региона и администрация города, сообщает ИА REGNUM.

Зданию, о котором идет речь (по адресу Парковая, 9), более сотни лет — оно было построено в 1900 году. Возвел его известный меценат и фабрикант Иван Коновалов (он же выступил и заказчиком строительства Свято-Воскресенской (или белой) церкви, построенной в 1904, а также больницы). Сначала оно использовалось под нужды фабрики, а позже здесь разместились богадельная, аптека, столовая, которые действовали при Старо-Воскресенском храме, при этом церкви здание не принадлежало.

С 1956 года и до сих пор в этом здании размещается детская спортшкола — сегодня она носит название специализированною детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Здесь готовят юных лыжников, а также работают спортивно-оздоровительные группы по общеразвивающим программам, школьники имеют возможность заниматься не только лыжными гонками, но и спортивной гимнастикой, баскетболом, другими спортивными играми. Все занятия ведутся за счет бюджетных средств.

Занимаются здесь 550 детей, и это показатель того, что востребованность спортшколы и детьми, и их родителями, крайне высокая. Также школа является центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Сюда же ходят на уроки физкультуры ученики одной из соседних школы, где нет собственного спортивного зала.

Епархия же намерена разместить здесь приют для бездомных — идея довольно спорная, учитывая близость этого здания сразу к двум городским школам.

Директор школы Татьяна Смирнова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что терять здание, несмотря на его возраст, здесь не хотели бы. По ее словам, состояние помещений абсолютно нормальное, и это, в том числе, результат огромной работы.

«Здание полностью оборудовано под те задачи, которые мы выполняем, сделан ремонт. Рядом находятся общеобразовательные школы, и родителям удобно водить детей на спортивные занятия», — пояснила Татьяна Смирнова.

То, что здание абсолютно соответствует требованиям законодательства к организации дополнительного образования детей, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM и в комплексе социальной сферы Ивановской области.

Как подчеркнули в правительстве, региона, обращение митрополита пока находится на рассмотрении специальной комиссии.

«В соответствии с действующим законодательством Ивановской области решение об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей может быть принято только по результатам комплексной оценки, проведенной с учетом критериев, установленных специально созданной комиссией. При этом, в число обязательных критериев оценки последствий принятия решения об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры включено мнение населения», — особо подчеркнули в облправительстве.

«Обращение главы Ивановской митрополии, митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа в настоящее время находится на рассмотрении, вопрос о переводе спортивной школы в другое здание исследуется, решение будет принято после подготовки заключения комиссии», — добавили в правительстве региона.

Тем временем, родители и сотрудники школы собирают подписи под письмом в адрес мэра Вичуги Михаила Куприянова с просьбой оставить здание спортшколе. Альтернативы для размещения спортшколы, уверены жители, в городе сегодня нет. Родители юных спортсменов опасаются, что школу могут и вовсе закрыть.