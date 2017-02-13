Экскурсовод Исаакия рассказала, кто запугивает сотрудников музея

Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В коллективе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» считают неприемлемым поведение спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, активно поддерживающего решение о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ. Об этом сообщила экскурсовод музея-памятника (имя известно корреспонденту ИА REGNUM ) после воскресной акции «Синее кольцо».

Как сообщалось, в ходе этой акции днем 12 февраля противники решения о передаче Исаакия в распоряжение РПЦ окружили собор в несколько живых колец, взявшись за руки, а также опоясали здание синей лентой — символом градозащитного движения Петербурга.

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Некоторые из участников затем отправились в собор на экскурсию, после которой одна из сотрудниц музея поблагодарила граждан за поддержку. Она напомнила, что в свое время кафедральным собором в Петербурге стал Казанский, а не Исаакиевский, именно потому, что ценность Исаакия для мировой культуры в качестве музея намного выше, чем «в роли» приходского храма.

Один из петербуржцев поинтересовался у сотрудницы, правда ли, что музейщиков «запугивают», запрещая участвовать в публичных мероприятиях под предлогом того, что из-за этого им будет сложней сохранить работу после передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Нет, если кто нас и запугивает в городе, так это Макаров», — заметила экскурсовод, имея в виду спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

Добавим, многочисленные плакаты участников акции «Синее кольцо» были посвящены именно председателю городского парламента, а, например, не губернатору Георгию Полтавченко, принявшему решение о передаче собора. В частности, активисты напоминали спикеру, что «депутат — слуга народа, а не «воин христов». Так Макаров назвал своих коллег во время одного из жарких выступлений за передачу Исаакия в руки РПЦ с трибуны Мариинского дворца.

«Он говорил, мол, не смейте собираться. Форма общения хамская. Это депутат, он должен отвечать перед людьми, а не командовать ими, он не хозяин. Нельзя разговаривать в таком ключе. Что значит «не смейте»? Он нас что, кормил, одевал, воспитывал?» — недоумевала сотрудница Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Она обратила внимание, что на акции в защиту музея приходит очень много пенсионеров, которые также оставили многочисленные записи с требованиями сохранить музей в Исаакии в книге отзывов.

«Больше всего смущает, что церковь ничего не просчитывала, они даже не представляют, во сколько это (содержание собора — прим.ред.) обойдется. Если не брать финансовую сторону, то есть и вопрос сохранности. У церкви нет опыта создания музеев, музеев успешных, нет необходимой структуры. Вот кто будет 800 метров Брюллова сохранять, почему надо отдавать без гарантий? А потом скажут: «Извините, не получилось», — пояснила экскурсовод свои опасения за судьбу Исаакиевского собора и его экспонатов.

Напомним также, что утром 12 февраля вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход в поддержку передачи собора Русской православной церкви. Еще один крестный ход намечен на 19 февраля.

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