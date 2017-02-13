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РВС — властям Башкирии: Детям до 16 лет брак должен быть запрещен!

Общество
Строим ли мы демократическое общество или подменяем дела словами? Открытое письмо РВС главе республики Рустэму Хамитову
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Иллюстрация: РВС

Уфа, 13 февраля 2017, 11:52 — REGNUM  Открытое письмо Башкортостанского регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»

Главе Республики Башкортостан Хамитову Р. З.

Уважаемый Рустэм Закиевич!

Строим ли мы демократическое общество или подменяем дела словами?

Почти год назад на Ваше имя поступило почти две тысячи «живых» подписей граждан под Письмом протеста против установления в Республике Башкортостан нижней границы брачного возраста в 14 лет, где аргументированно высказали свою позицию по этому вопросу и потребовали установить эту границу в 16 лет. Такое же Письмо с подписями было направлено в Государственное Собрание — Курултай РБ.

Этому Письму и подписям предшествовали определенные события. Тогда этот законопроект в первом чтении был принят депутатами Курултая без обсуждения, скоропалительно, втайне от граждан, что вызвало шквал народного негодования. Проходили массовые пикеты, где собирались эти подписи, шли интернет-голосования, голосования по телевидению, в которых подавляющее большинство граждан высказывались однозначно против такого новшества, противоречащего и традициям, и здравому смыслу.

Тогда решение вопроса было отложено. Что послужило причиной? Депутаты услышали народ (что было бы естественно) или не захотели будоражить общество перед выборами?

Теперь выборы позади и можно вновь забыть о мнении граждан?

Снова, как и год назад, «без объявления войны» депутаты и чиновники запланировали голосование, только теперь с 15 лет.

Нас, родительскую организацию, которая донесла до депутатов реальную народную волю, даже не пустили на заседание, где проблема обсуждалась. Хотя год назад К. Б. Толкачев в интервью говорил, что такие тонкие вопросы нужно еще обсуждать.

Что происходит, Рустэм Закиевич?

Считаем, что поспешное голосование, запланированное Курултаем на 22 февраля, — суть не что иное, как нарушение права народа участвовать в решении своей судьбы и судьбы своих детей. То есть нарушение основного принципа демократии, когда источником власти является народ.

Более того, многие связывают эту поспешность с появившейся на днях информацией о начале разработки Госдумой РФ комплексного законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, с целью ужесточить наказание за этот вид преступлений. Напомним также, что даже Государственная дума РФ имеет мужество признавать ошибки и исправлять уже принятые законы (поправка к ст. 116, дискриминирующая «близких лиц»), когда обществу удается донести до депутатов мнение граждан.

Обращаемся к Вам, Рустэм Закиевич, за разъяснениями как к главе республики, и рассчитываем, что вопрос, напрямую касающийся жизни каждого, не будет решаться кулуарно, пусть даже и депутатами. Он требует, во-первых, широкого информирования общества, а во-вторых — равноправного участия граждан в его обсуждении.

Время не ждет.

Председатель Башкортостанского регионального отделения РВС

Амир Шайдуллин

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