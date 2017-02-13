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43% граждан РФ предпочитают искать свою половину среди друзей: опрос

Общество
Опрос ВЦИОМ
Свадебный букет
ToNic-Pics
Свадебный букет

Москва, 13 февраля 2017, 10:34 — REGNUM  Женская красота чаще всего признается главным достоинством — это качество называют 27% мужчин. При этом ум и интеллект многие мужчины (17%) считают не менее важным. Путь к сердцу мужчины найдут также девушки, проявляющие искренность (15%), доброту (13%), хозяйственность (9%).

Понравиться женщинам, по их собственному признанию, может, прежде всего, мужчина честный (об этом сказали 23% женщин), добрый (20%), надежный (16%). Шансы на успех довольно высоки у порядочных (15%), мужественных (12%), трудолюбивых (11%), умных (11%), заботливых (10%).

Стоит отметить, что есть «универсальные» ценности, которые являются значимыми для представителей обоих полов примерно в равной степени. В частности, почти равны доли мужчин и женщин, называющих в числе наиболее значимых качеств — верность (7% среди мужчин и женщин) и понимание (6% и 4%).

Определившись с тем, кого искать, следует решить не менее важный вопрос — где? Для 43% жителей России лучшим вариантом для поиска будущего мужа/жены является общий круг друзей. Каждый четвертый (26%) предпочел бы завести приятное знакомство в вузе или работе.

Также в ТОП-5 списка идеальных мест знакомства входят клубы по интересам, всевозможные курсы и т.п. (их назвали 18%), концерты и спектакли (16%), уличные пространства (14%). Однако на практике в обозначенных местах любящие сердца встречались существенно реже: лишь 4% — на курсах и секциях, 1% — в театрах и филармониях, — 9% — на улице.

Женщины чаще, чем мужчины, называют хорошим вариантом для начала отношений круг друзей (49% против 35%) и работу (29% против 22%), тогда как представители сильной половины человечества скорее, чем дамы, согласятся познакомиться на улице (19% против 9%) или в любом общественном месте (12% против 6%).

Опрос 5−6 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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