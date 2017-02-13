Оренбургские студенты вступились за опального декана

За три дня петицию подписало более 340 человека. Они требуют объективного расследования и изменения меры пресечения для декана исторического факультета педуниверситета

Оренбург, , 09:58 — REGNUM Оренбургские студенты восстановить честное имя декана исторического факультета Оренбургского государственного педуниверситета (ОГПУ) Камиля Ахтямова. Они создали петицию, которую за три подписало более 300 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Студенческое сообщество выразило несогласие с обвинениями, предъявляемыми декану, которого студенты знают «исключительно с положительной стороны, как деятельного руководителя, прекрасного преподавателя, который понимает и уважает своих студентов и любит свою работу».

«На протяжении обучения на историческом факультете противоправных действий со стороны декана не было.За период его работы в должности декана исторический факультет в буквальном смысле «расцвел». Факультет имеет популярность среди абитуриентов, а студентам предоставлены все условия для осуществления образовательной деятельности. Уровень успеваемости достаточно высокий, студенты защищают честь факультета, вуза и города на всероссийских и международных конференциях и олимпиадах, показывая достойные результаты. Студенты заняты как в научной, так и творческой сферах деятельности.Мы уважаем и поддерживаем нашего декана, научившего нас любить историю, свой факультет, выбранную профессию, уважать традиции. Нам больно видеть происходящее вокруг», — говорится в петиции.

Участники требуют отпустить декана исторического факультета ОГПУ Камиля Ахтямова под домашний арест и провести объективное расследование дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ахтямов задержан 9 февраля. По версии следствия, с 2015 по 9 февраля 2017 года декан получал через посредников взятки за незаконные действия, покровительство в учебном процессе студентам. Кроме того, проверяется информация о причастности декана к вымогательству взяток, к сексуальному домогательству в отношении студенток.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском райсуде Оренбурга, 10 февраля в отношении Камиля Ахтямова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 8 апреля 2017 года.

Сам Ахтямов надеялся на меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако, проконсультировавшись с адвокатом, согласился на домашний арест. Представитель следственного комитета настаивал на содержании обвиняемого в сизо. Следователи считают, что у Ахтямова есть обширные связи, с помощью которых он может оказать давление на свидетелей и влияние на ход следствия, сообщает телеканал ГТРК «Оренбург».

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