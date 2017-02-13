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В ОНФ раскритиковали любимый арт-объект администрации Калуги

Общество
Уникальный калужский глобус запросил «помощи» у общественности

Калуга, 13 февраля 2017, 09:43 — REGNUM  С любимым детищем калужского градоначальника Константина Горобцова 300-килограммовым уличным глобусом произошёл конфуз. Изготовленный некими умельцами из якобы уникального авиационного металла глобус неожиданно стал покрываться ржавчиной, сообщает 13 февраля корреспондент ИА REGNUM .

Событие досадное для калужских чиновников, которые лишь два с половиной месяца назад в скверике на улице Ленина в Калуге с большой помпой провели презентацию арт-объекта стоимостью почти в 1,5 млн бюджетных рублей.

Впрочем, на этом действительно необычном по исполнению глобусе отсутствуют континенты и страны, за исключением — России. Российская Федерация (в калужском варианте) представлена сразу в двух экземплярах. Каждый украшен огромным, размером едва ли не с треть европейской части России, сердцем, обозначающим то место, где, по мнению авторов и заказчиков глобуса, должна находиться Калуга. Столь необычный географический «подход» даже стал предметом обсуждения в юмористической программе одного из федеральных телеканалов.

Как писали местные СМИ, поручение поместить на глобус Россию в двух экземплярах лично отдал калужский градоначальник Константин Горобцов .

«Для нас самое главное — наша страна… Не надо политически смотреть на эту ситуацию. Ничего такого. Просто когда люди подходят фотографироваться, они всегда любят покрутить. Соответственно, трудно будет ловить момент, когда появится Россия», — так объяснил свое решение», — господин Горобцов. Кстати, первым человеком, сделавшим селфи на фоне уникального глобуса, естественно, стал сам городской голова Калуги.

«С одной стороны, концепция интересная, необычная, привлекает внимание, вызывает эмоции. Но вместе с тем возникают естественные вопросы по карте нашей страны, которая выполнена, мягко говоря, небрежно. Например, Сахалин на ней изображен не в виде острова, а в виде полуострова. Похожая картина и с Крымом: он, судя по всему, соединен с Краснодарским краем широкой полосой суши, и поэтому не совсем понятно: а есть ли вообще здесь Крым? Курильские острова на карте и вовсе отсутствуют. Назвать это «мелочью» язык не поворачивается. Мы понимаем, что творчество и полет фантазии художника зачастую не имеют границ, но здесь мы все-таки имеем дело с важным символом — с картой нашего государства! Тем более, этот арт-объект расположен не в доме частного ценителя современного искусства, а в центре города, у здания администрации, на него смотрят тысячи людей, в том числе юные калужане. Конечно, по такому глобусу географию им не изучать…», — удивляются активисты из Общероссийского народного фронта в Калужской области.

Впрочем, неправильными очертаниями карты России замечания общественников не ограничиваются. В ходе мониторинга благоустройства городских территорий «фронтовики» зафиксировали, тот факт, что спустя менее трех месяцев после открытия калужский глобус начал усиленно ржаветь.

«Мы обратили внимание, что в некоторых местах полимерный материал, из которого сделана карта страны, уже отслаивается от стального шара. И при всем при этом стоимость данной конструкции составляет почти полтора миллиона рублей», — заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Алексей Зеленев.

Активисты ОНФ обратились к городскому голове Калуги с просьбой внести изменения в ржавеющий и, увы, не украшающий областной центр арт-объект.

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