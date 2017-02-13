Участники «Космической одиссеи» пройдут испытания в тайге Красноярска

Красноярск, , 09:37 — REGNUM Участники проекта «Космическая одиссея» приедут в тайгу Красноярска, где пройдут трехдневные испытания на выживание. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-служба министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края.

«В конце февраля ребят ожидают трехдневные испытания на выживание в условиях тайги, — говорится в сообщении. — Кроме заданий на выносливость специалисты МЧС по краю проведут также ряд психологических тестов, призванных проверить устойчивость молодежи в напряженных ситуациях».

Проект «Космическая одиссея» стартовал в начале декабря 2016 года в Красноярске. Из 48 участников осталось 15 претендентов. В финале 6 лучших участников направят в Звездный городок в Центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина, где они совершат виртуальный космический полет на тренажере корабля «Союз».