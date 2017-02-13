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Челябинцы в 30-градусный мороз лишились света и тепла

Общество
В 30-градусный мороз жители деревни Ужевка провели без света и тепла 7 часов по причине падения водонапорной башни

Ужевка, Челябинская область, 13 февраля 2017, 09:26 — REGNUM  Коммунальная авария лишила жителей населенного пункта Челябинской области света и тепла. Об этом в соцсетях сообщают жители населённого пункта, передает корреспондент ИА REGNUM.

По сообщениям жителей, утром в воскресенье, 12 февраля, отключился свет в деревне Ужевка Сосновского района. При этом, температура на улице опустилась до отметки в минус 30 градусов. Ситуация усугубилась тем, что у большинства жителей деревни отопление либо на электричестве, либо на газу. Но газовые котлы для работы тоже требуют электроэнергии.

По словам жителей, причиной аварии стало падение на линию электропередачи водонапорной башни. На текущий момент авария устранена, об этом сообщают жители в социальных сетях:

«Да и такие отключения не так часто. За два года, что мы живем, первый раз на семь часов отключили. А ведь еще вчера вечером ничего не предвещало беды) спокойно жарили шашлык на мангале. А под утро вот вдруг возьми и упади эта водонапорная башня. Смех да и только», — пишет Татьяна, жительница деревни.

По всей видимости, раньше ситуация была значительно хуже. На южноуральских форумах имеются и такие отзывы местных жителей: «Уважаемый директор обращаются к вам с просьбой жители д. Ужевка по ул. Новая. Вот уже в течение нескольких лет мы страдаем от систематических перепадов напряжения в наших домах. Выходит из строя бытовая техника, не помогают даже стабилизаторы. Но самое страшное это то, что газовые печи АГВ полностью зависят от электроэнергии. Просто страшно, а что будет зимой. И ещё один момент, на нашей улице нет ни одного фонаря, сплошная темень».

Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что в середине декабря в Сосновском районе 12 часов без электричества оставался поселок Кременкуль, где также большинство домов отапливается газовыми котлами.

Отметим, в малых населенных пунктах Челябинской области периодически случаются пожары. Как сообщают жители малых населенных пунктов и сами погорельцы причиной возгорания домов являются существенные перепады напряжения электроснабжения.

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