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Трамп не помог — в Екатеринбурге обманутые пайщики вышли на улицы

Общество
Граждане организовали серию одиночных пикетов и митинг
Новостройка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новостройка

Екатеринбург, 13 февраля 2017, 09:08 — REGNUM  В Екатеринбурге прошёл митинг пайщиков строительства пятой очереди жилого комплекса «Новый Уктус». В массовом мероприятии приняло участие несколько десятков человек, которые требуют от застройщика скорейшего завершения работ и намерены обратить внимание властей на данную проблему, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительством жилого комплекса занимается НП «Уралэнергостройкомплекс» (УЭСК), и по словам протестующих они опасаются, что и в текущем году, несмотря на заверения руководства УЭСК, они не смогут получить свои квартиры. Ранее пайщики собрали инициативную группу и направили письма в различные инстанции с просьбой оказать содействие в решении проблемы и побудить застройщика завершить строительство.

Напомним, что сдачу пятой очереди ЖК «Новый Уктус» пайщики ждали в четвёртом квартале 2015 года. В данный момент выполнена треть строительных работ, ну, а сдать её хотят в 2017 году, во втором квартале. Также на прошлой неделе состоялось заседание межведомственной комиссии в прокуратуре по недостроям УЭСК, на котором руководство компании заявило намерении возобновить строительство пятой очереди ЖК «Новый Уктус» в апреле текущего года.

Отметим, что также в городе состоялась серия одиночных пикетов на проспекте Ленина организованная пайщиками долгостроя на Постовского, застройщиком которого также является УЭСК. Строительство жилья должно было завершиться ещё в 2014 году.

Ранее протестные мероприятия организовывали пайщики жилого комплекса «Первый Николаевский», который возводится при активном участии той же фирмы. В ноябре они уже выходили на акцию протеста. На одном из плакатов была надпись «Трамп! Помоги достроить ПН». Но помощи от Трампа они так и не дождались.

Также по теме: За помощью — к Трампу: уральские пайщики боятся остаться без квартир

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичная история произошла с пайщиками строительного кооператива «Бухта Квинс», которая в итоге закончилась возбуждением уголовного дела. В 2008 году 65 человек вложили в строительство 150 миллионов рублей. В 2012-м дома планировалось сдать, но этого так и не случилось. Тогда обманутые граждане стали обращаться в правоохранительные органы с требованием вмешаться в ситуацию. Также они проводили протестные акции — пикеты и митинги, обращая внимание властей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге дело обманутых пайщиков «Бухты Квинс» передадут в СКР

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