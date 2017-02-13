Скоростной автобус свяжет шесть линий метро в Москве

«Автобус № 908 будет ходить от станции метро «Каширская» до станции «Филёвский парк» с интервалами 5–10 минут»

Москва, , 08:49 — REGNUM Новый полуэкспрессный автобусный маршрут №908, который свяжет 6 линий метро (Замоскворецкую, Серпуховско-Тимирязевскую, Калужско-Рижскую, Сокольническую, Солнцевскую и Филёвскую), запустят в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра российской столицы.

«Автобус № 908 будет ходить от станции метро «Каширская» до станции «Филёвский парк» с интервалами 5−10 минут», — говорится в сообщении.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что в настоящее время на участке трассы будущего полуэкспресса от метро «Филёвский парк» до «Профсоюзной» ездит автобус № 130 со всеми остановками.

«Однако именно скоростное автобусное сообщение с минимальным количеством остановок пользуется наибольшим спросом у москвичей, поэтому мы решили запустить новый полуэкспрессный маршрут», — отметил он.