Понедельник, 13 Февраля 2017 года
09:48:01 МСК

Власти КНР в рамках борьбы с нищетой переселят 3,4 млн человек

Общество
В 2016 г. более 2,49 млн граждан КНР были перемещены в более развитые районы страны
Бедный район провинции Китая
Иллюстрация: Smzhe.com
Бедный район провинции Китая

Пекин, 13 февраля 2017, 08:42 — REGNUM  Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Национальной комиссии по развитию и реформам КНР, в 2017 г. в рамках кампании по борьбе с нищетой в Китае более 3,4 млн жителей КНР будут перемещены из отдаленных сельских районов в более развитые городские агломерации.

«По состоянию на конец 2016 г. более 2,49 млн жителей КНР из 22 провинций были перемещены в более развитые районы. Местные органы власти активно поддерживают программы по улучшению социальной защиты переселенных и повышению уровня занятости местного населения», — сообщил журналистам сотрудник комиссии Ян Чэнь.

Ранее Государственный совет КНР опубликовал план по борьбе с нищетой в стране, согласно которому к 2020 г. количество граждан, живущих за чертой бедности, сократится более чем вдвое благодаря активному переселению жителей страны из «бедных» сельских районов в более развитые городские агломерации, пишет «Жэньминь жибао».

В настоящее время в КНР насчитывается более 45 млн граждан, живущих за чертой бедности. Более 80% данных жителей проживают в отдаленных частях страны, не имеющих транспортной инфраструктуры, чистой питьевой воды и постоянного электроснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство финансов КНР опубликовало «Уведомление касательно реальных мер по улучшению базовых материальных условий населения в 2017 году». Утверждается, что в ситуации нарастающего давления на экономику, вызванного экономическим спадом и снижением темпов роста бюджетных поступлений, требуется совершенствовать политику обеспечения материальных условий населения.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай усилит борьбу с бедностью в 2017 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Китая
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Сергей Митин подготовил заявление для прессы
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
На выборах городских дум Пскова и Великих Лук меняют правила игры
ПсковРоссия Выборы депутатов Псковской городской думы — 2017 Политика
NB!
13.02.17
Доверие жителей России к теленовостям снизилось — опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
13.02.17
Михаил НейжмаковУязвимость «ослабленных» губернаторов возрастает
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
12.02.17
Владимир Добрынин 148 метров холодной войны
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
ещё главное