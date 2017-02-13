В Оренбуржье дети, пострадавшие от падения льда, получат 440 тыс. рублей

Бугуруслан, Оренбургская область, , 08:34 — REGNUM В городе Бугуруслане Оренбургской области в пользу двух мальчиков, пострадавших от падения ледяной глыбы, суд назначил компенсацию морального вреда. С иском к ООО «Жилкомсервис», отвечающей за уборку крыш, обратился отец детей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, суд удовлетворил заявление частично.

За перенесенные страдания родитель требовал взыскать с «Жилкомсервиса» 500 тыс. рублей в пользу старшего ребенка и 1,5 млн рублей — в пользу младшего. Бугурусланский районный суд счел необходимым определить размер денежной компенсации в меньшем размере: 40 тыс. рублей — старшему мальчику и 400 тыс. рублей — его брату. Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда признала состоявшееся по делу решение законным и обоснованным, а апелляционную жалобу ответчика — не подлежащей удовлетворению.

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Напомним, 6 марта 2016 года на двух братьев (шести и девяти лет) возле дома № 22 по ул. Коммунистическая в городе Бугуруслане внезапно с крыши упала снежно-ледяная глыба. Мальчики получили телесные повреждения: у старшего медики констатировали легкие травмы, младший получил тяжелые увечья. Младший из братьев перенес тяжелую операцию, на протяжении месяца находился на лечении в клинике, теперь нуждается в серьезной реабилитационной терапии.

Стоит также отметить, что в мае 2016 года приговором Бугурусланского районного суда директор управляющей компании привлечен к уголовной ответственности по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью человека» в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.