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Жестокость или наглость? В Новосибирске ребенка вновь высадили из автобуса

Общество
Родители жалуются, власти принимают меры, а перевозчики утверждают, что дети используют сложившуюся ситуацию в своих целях

Новосибирск, 13 февраля 2017, 09:28 — REGNUM  Очередной случай с высаживаем школьника из автобуса из-за неоплаты проезда произошел в Новосибирске. На этот раз покинуть автобус попросили второклассницу — у ребенка не оказалось денежных средств на транспортной карте. Девочка попросила разрешить ей бесплатно проехать до нужной остановки, но кондуктор автобуса №30 попросил восьмилетнюю школьницу выйти из автобуса. О случившемся в Новосибирске в минувшую пятницу, 10 февраля, рассказали некторые СМИ. Данным инцидентом заинтересовалось Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Как уточнили ИА REGNUM в ведомстве, проведение доследственной проверки инициировано по сообщениям СМИ.

«Следователи выясняют все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, при которых школьнице было предложено покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребёнка на морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья девочки. При этом согласно публикации СМИ, со стороны кондуктора не было предпринято никаких мер, чтобы хоть каким-то образом побеспокоиться о том, чтобы ребёнок не оказался один в опасной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Стоит отметить, что утром 10 февраля в Новосибирске был мороз — 18°C…-20°C.

Согласно информации на сайте ЦУГАЭТ, маршрут №30 обслуживают два перевозчика — «Сибирь Экспресс» и ПКП «Лига-Т». Пучить комментарий этих перевозчиков ИА REGNUM пока не удалось. Но удалось переговорить с другими перевозчиками, многие из которых согласились поговорить лишь на условиях анонимности. Перевозчики рассказывают, что уже не раз жаловались, что дети просто «обнаглели» и пользуются тем, что подобные случаи получили огласку и широкий общественный резонанс, и все чаще отказываются платить за проезд, прося их довези бесплатно. Эту информацию подтвердили сразу несколько новосибирских перевозчиков. Представитель перевозчика «СД Регион-54», которого в данном случае можно назвать сторонним наблюдателем, так как этот перевозчик располагает только маршрутными такси, а случаи высаживания в основном случаются в больших автобусах, отметил, что когда они (перевозчики) были на совещании около двух недели назад, то говорили о том, что дети действительно пользуются нашумевшей ситуацией — заходят с айфонами, с дорогими телефонами, с едой и тут же говорят, что им нечем рассчитаться за проезд.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Так, в ноябре в Новосибирске школьника высадили из нескольких автобусов в минус 30 °C.

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Тогда министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области провело разбирательство этого случая, который вызвал большой общественный резонанс. Перевозчикам было рекомендовано применить административные меры воздействия к экипажам автобусов, высадивших ребенка. Власти указали на недопущение подобных происшествий, особенно в период зимних морозов. В адрес всех перевозчиков, работающих на пригородных маршрутах, были направлены соответствующие рекомендательные письма.

29 ноября 2016 года был издан приказ «О перевозке детей в общественном пассажирском транспорте», где есть рекомендации, как действовать в подобных ситуациях с детьми. 12 января перевозчикам приказ был разослан по электронной почте. Помимо этого, в конце декабря по поручению министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова было информационное письмо о перевозке детей в условиях низких температур. Доследственную проверку случая проводили тогда и следственные органы Новосибирской области.

Но в январе ситуация в Новосибирске повторилась, но уже на другом маршруте. Очередной случай произошел 15 января, когда на улице также был 30-ти градусный мороз. Кондуктор автобуса №95 потребовала от шестиклассницы, возвращавшейся домой после спортивной тренировки, покинуть автобус — у ребёнка с собой не оказалось наличных денег для оплаты проезда, а проездная карта сломалась. В Следственном управлении СК РФ по области также было инициировано проведение доследственной проверки.

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