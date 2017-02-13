Понедельник, 13 Февраля 2017 года
08:19:28 МСК

Доверие жителей России к теленовостям снизилось — опрос

Общество
По мнению 49% граждан, СМИ освещают события в стране объективно

Москва, 13 февраля 2017, 07:51 — REGNUM  Телевидение является главным источником информации для значительного большинства — 78% — российских граждан. При этом наибольшим доверием ТВ пользуется у 50% жителей страны, хотя в 2015 году телевидению доверяли 63%. Таковы результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Помимо ТВ, жители России узнают новости из интернета (39%, в 2010 году — 13%), от родных и друзей (18%), из печатной прессы (17%), социальных сетей (16%) и радио (14%). По мнению 19% опрошенных, именно интернет-новостям стоит доверять. Повседневные беседы и радиопередачи пользуются наибольшим доверием у 8% респондентов, соцсети — у 7%, однако 25% опрошенных отметили, что не доверяют ни одном источнику информации.

По мнению 49% граждан, СМИ освещают события в стране объективно, с ними категорически не согласны 37%, еще 14% затруднились ответить на вопрос. Более всего интересуют жителей России международные отношения (38%), внутренняя политика и проблемы в социальной сфере (по 34%), вооруженные силы (29%), деятельность российских властей и семейные отношения (по 25%).

Опрос проводился 4 и 5 февраля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Участие в нем приняли 1500 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Михаил НейжмаковУязвимость «ослабленных» губернаторов возрастает
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
13.02.17
«Этим оружием потомки бандеровцев убивают детей ДНР!»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»
Великий НовгородРоссия Кипрский конфликт Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
Владимир Добрынин 148 метров холодной войны
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное