Понедельник, 13 Февраля 2017 года
06:48:42 МСК

Молоко подорожало, сахар подешевел: красноярцы готовятся к Масленице

Общество
Красноярские статистики подсчитали цены масленичного стола

Красноярск, 13 февраля 2017, 06:44 — REGNUM  В Красноярском крае подсчитали, в какую сумму в этом году обойдется масленичный стол.

Традиционным блюдом масленичного стола являются блины. Основные ингредиенты, которые используются для приготовления блинов, — масло, молоко, яйца, мука, сахар. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в январе 2017 года по отношению к январю 2016 года сливочное масло в регионе подорожало на 23,2%; питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 10,7%. Цены на пшеничную муку выросли на 1,8%.

При этом зафиксировано снижение цен на сахар-песок (на 11,7%), куриные яйца (на 6,3%), подсолнечное масло (на 0,8%).

По данным статистиков, килограмм сливочного масла в Красноярском крае в среднем можно приобрести за 499,23 руб.; литр молока — 55,08 руб.; килограмм пшеничной муки — 34,98 руб.; килограмм сахара — 49,83 руб.; десяток куриных яиц — 59,17 руб.; килограмм подсолнечного масла — 116,40 руб.

Напомним, в январе 2016 года по отношению к январю 2015 года подсолнечное масло в Красноярском крае подорожало на 29,2%, куриные яйца — на 10,6%. Увеличились цены на сливочное масло — на 6,9%; молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 5,2%; пшеничную муку — на 3,2%. За этот период было зафиксировано снижение цен на сахар-песок — на 7,3%.

Добавим, Масленицу в этом году будут отмечать с 20 по 26 февраля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цены на продукты питания в магазинах РФ
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
13.02.17
«Этим оружием потомки бандеровцев убивают детей ДНР!»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
Валерий ШаховМинск-обвинитель и его Москва: журналистам смягчили участь и удлинили срок
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»
Великий НовгородРоссия Кипрский конфликт Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Елена КовачичГлавная актриса Советского Союза
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
ещё главное