Молоко подорожало, сахар подешевел: красноярцы готовятся к Масленице

Красноярск, , 06:44 — REGNUM В Красноярском крае подсчитали, в какую сумму в этом году обойдется масленичный стол.

Традиционным блюдом масленичного стола являются блины. Основные ингредиенты, которые используются для приготовления блинов, — масло, молоко, яйца, мука, сахар. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в январе 2017 года по отношению к январю 2016 года сливочное масло в регионе подорожало на 23,2%; питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 10,7%. Цены на пшеничную муку выросли на 1,8%.

При этом зафиксировано снижение цен на сахар-песок (на 11,7%), куриные яйца (на 6,3%), подсолнечное масло (на 0,8%).

По данным статистиков, килограмм сливочного масла в Красноярском крае в среднем можно приобрести за 499,23 руб.; литр молока — 55,08 руб.; килограмм пшеничной муки — 34,98 руб.; килограмм сахара — 49,83 руб.; десяток куриных яиц — 59,17 руб.; килограмм подсолнечного масла — 116,40 руб.

Напомним, в январе 2016 года по отношению к январю 2015 года подсолнечное масло в Красноярском крае подорожало на 29,2%, куриные яйца — на 10,6%. Увеличились цены на сливочное масло — на 6,9%; молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности — на 5,2%; пшеничную муку — на 3,2%. За этот период было зафиксировано снижение цен на сахар-песок — на 7,3%.

Добавим, Масленицу в этом году будут отмечать с 20 по 26 февраля.