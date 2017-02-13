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Виновных в смерти инвалида от холода в Якутии поможет найти Бастрыкин

Общество
Министра труда и социального развития региона уже уволили

Якутск, 13 февраля 2017, 05:32 — REGNUM  Глава федерального следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал вопиющим случай смерти пациента, который замёрз на крыльце интерната для инвалидов и пожилых в Якутске. Он взял на личный контроль ход расследования возбуждённого уголовного дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.

«Имела место преступная халатность ответственных лиц дома престарелых в Якутии. В ходе следствия будут установлены все виновные и вне зависимости от должностей привлечены к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

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Между тем, указом главы Якутии 11 февраля уже освобождён от должности министра труда и социального развития республики Александр Дружинин. Причины его отставки не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 42-летний пациент интерната для престарелых и инвалидов Якутска Семён Евстафьев ночью 6 февраля замёрз на крыльце соцучреждения. Его смерть вызвала в республике большой резонанс. Руководитель дома престарелых Иннокентий Дягтерёв оправдывался: интернат охраняется частной фирмой, да и пациент мог быть виноват сам: «В последнее время стал попивать. Я его предупреждал, что добром потребление алкоголя не кончится». По словам Иннокентия Дягтерёва, двери учреждения закрываются на ночь в 22:00. Тогда непонятно, почему пришедший в 21:22 пациент до этого времени не смог попасть в здание. Охранник заявил, что стука в дверь не слышал.

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