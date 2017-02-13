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СМИ: В РФ могут пересмотреть условия въезда ВИЧ-инфицированных иностранцев

Общество
Решение было принято по итогам заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере

Москва, 13 февраля 2017, 05:11 — REGNUM  В России могут изменить условия для въезда иностранных граждан, инфицированных вирусом иммунного дефицита. Соответствующее поручение дала Минздраву, МВД и Роспотребнадзору вице-премьер России Ольга Голодец. Об этом пишет «Комммерсант».

Как отмечает газета, вице-премьер поручила проработать вопрос о возможности и необходимости пересмотра условий въезда, выезда и проживания граждан других государств, которые инфицированы ВИЧ, а также организации оказания им медпомощи в России. Ведомства должны изучить международный опыт и оценить эффективность существующих условий.

Напомним, что сегодня въехать и находиться в РФ могут иностранные граждане с ВИЧ-инфекцией только, если их близкие родственники являются гражданами России и проживают на территории нашей страны.

В октябре прошлого года глава правительства Дмитрий Медведев распорядился утвердить госстратегию по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции в России до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Кроме того, по итогам прошлого года на территории РФ было выявлено почти 103,5 тыс. новых случаев заражением вирусом иммунного дефицита. Согласно официальным данным, сегодня в России проживают около 871 тыс. человек с ВИЧ.

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ВИЧ-инфекция и СПИД
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