Понедельник, 13 Февраля 2017 года
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На Камчатке из рук живодеров вырвали истерзанную собаку

Общество
Волонтеры обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку
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Иллюстрация: Фото Киры Пинчук

Петропавловск-Камчатский, 13 февраля 2017, 05:14 — REGNUM  На Камчатке социальные сети взорвало сообщение о невероятной жестокости людей по отношению к собаке в поселке Николаевка в Елизовском районе региона. Там волонтерам и зоозащитникам пришлось спасать истерзанного местными жителями пса.

По словам местных жителей, дворняга несколько лет жила во дворе дома, потом её забрал один из местных жильцов и стал содержать её в подвале, а на днях его дочь вывела собаку на прогулку и её внешний вид ужаснул всех окружающих. После этого, люди и обратились к зоозащитникам.

«На её маленьком тельце следы чудовищных пыток: множественные ожоги (старые и новые), отрублен хвост, на одной лапе отрезаны подушечки лап, остальные обожжены. Собаку обливали горючей жидкостью и жгли», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM волонтеры, которые приехали на место за собакой.

По их словам, когда они зашли в подвал дома, то «нашли забившееся в угол существо, больше напоминающее скелет обтянутый обожженной шкуркой, с огромными испуганным глазами, она прижалась к полу и старалась не выдавать своего присутствия в ожидании новых пыток».

Зоозащитники забрали собаку и отвезли к ветеринару, который зафиксировал крайнее истощение, следы ожогов и оценил общее состояние, как коматозное.

В правоохранительные органы уже направлено заявление с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными. Это история вызывала волну возмущения среди пользователей социальных сетей на Камчатке.

Кроме того, отмечается, что в семье, в которой издевались над животным, подрастает девочка. Поэтому волонтеры сейчас просят органы опеки и попечительства проверить семью.

Тем временем, изъятую собаку назвали Зоей. Сейчас она под присмотром. Объявлен сбор средств на лекарства, лечение, диетическое питание и реабилитацию покалеченной собаки.

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Жестокое обращение с животными
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